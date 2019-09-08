Ordu'da tekli eğitim başarısı

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada okulların açılmasıyla birlikte il genelinde 782 okulda 6 bin 477 derslikte bin 14 idareci, 9 bin 609 öğretmen ve 130 bin 138 öğrenci ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlanılacağını kaydetti. Yeni okul binalarının yapımı, mevcut okul binalarının efektif kullanımı sonucu yeni eğitim-öğretim yılında yüzde 97 oranında tam gün (tekli eğitim) eğitime geçildiğini belirten Vali Yavuz, “Hedefimiz bu oranı gelecek eğitim-öğretim yılında yüzde 100'e çıkarmaktır” dedi.

Güvenli okul projesinin de devam ettiğini kaydeden Vali Yavuz, “2 yıldan bu yana uyguladığımız ve çok olumlu sonuçlar aldığımız ‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' projemizi bu yıl daha da etkin bir şekilde uygulamak suretiyle tüm okullarımızı güvenli bir hale getireceğiz. Velilerimiz, gönül rahatlığı ve huzuru içinde çocuklarını okula göndereceklerdir” dedi.