Ordu'da telefon kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde telefon hattı kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Gölköy ilçesi Akçalı Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen 600 metrelik telefon hattı kablo hırsızlığı olayına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından olayın fail ya da faillerin tespitine yönelik sıkı bir çalışma yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve takibe alınan (T.D.) ve (S.D.) isimli şahıslar Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde 250 kg. eritilmiş bakır kablo ve hırsızlık eyleminde kullandıkları araç ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi.