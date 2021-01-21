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Ordu'da telefon kablosu hırsızlığı: 2 tutuklama

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bakır telefon kablosu çalan 3 kişi Jandarma timleri tarafından yakalandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bakır telefon kablosu çalan 3 kişi Jandarma timleri tarafından yakalandı. Olayda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


12 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda Çatak Mahallesi'nde 500 metre uzunluğundaki bakır telefon kablosu çalındı. Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme timleri tarafından faillerin yakalanması için ortak çalışma başlatıldı.


Soruşturma ve araştırmalarını sürdüren ekipler olayın şüphelileri S.T., Y.Ç. ve A.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Bu şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 adet 25-30 cm uzunluğunda plastik aksamlı içi bakır kablo, 1 adet 2 cm'lik plastik aksamlı içi bakır haberleşme kablosu, 1 adet 3'lük içi bakır haberleşme kablosu ve 1 adet kesme aleti bulundu.


Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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