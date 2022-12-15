Ordu'da tencere yangını paniğe neden oldu

Ordu'da bir apartman dairesinin balkonunda yemek pişirildiği esnada çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Olay, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinin balkon kısmından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangının, balkonda pişirilen yemekten dolayı çıktığı belirlendi.

Ekipler olaya müdahale ederken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.