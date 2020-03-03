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Ordu'da terk edilen araçlar toplanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarında ve açık alanlarda çürümeye terk edilen araçları toplamaya başladı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sahipleri tarafından terk edilen araçları tespit ederek, bulundukları yerlerden kaldırılmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Sahipleri bulunamayan ve kaldırılmayan araçlara, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yaptırım uygulandıktan sonra çekicilerle otoparklara kaldırıyor.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, “Ekiplerimiz, sahipleri tarafından çürümeye bırakılan içinde her türlü zararlının barındığı, doğaya ve çevreye zarar verebilecek olan hurda araçlar için çalışma başlattı. 19 ilçemizi kapsayacak çalışmalarımızda temel amaç temiz çevre bilincini oluşturmak. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden diğer ilçelerimizi de kapsayacak şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz çevrelerinde bulunan bu tarz hurda ve terk edilmiş araçlar konusunda bizlerle iletişime geçmeleridir” şeklinde konuştu.

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