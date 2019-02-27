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Ordu'da tezgahları kültür balıkları süslüyor

Ordu’da olumsuz ve yağışlı geçen hava şartları sonucu avlanma azalırken, tezgahları kültür balıkları süslüyor.

Ordu'da olumsuz ve yağışlı geçen hava şartları sonucu avlanma azalırken, tezgahları kültür balıkları süslüyor.


Ordu'da birkaç gündür olumsuz geçen hava şartları sonucu deniz balıklarındaki avlanma azaldı. Balıkçılar, hava muhalefetinden dolayı avlanmanın az da olsa yapılabildiğini belirtti. Tezgahlarda önceliği deniz balıklarına verdiklerini söyleyen balıkçılar, kalan boşlukları da kültür balıkları ile telafi ediyor. Perşembe taraflarında yetiştirilen kültür balıkları, levrek, çupra, somon, alabalık olarak türleri olarak ön planda tezgahlardaki yerlerini alıyor.


Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, kültür balıkları olmadığı takdirde tezgahlardaki ürün çeşitliliğin az olacağını söyledi. Hava şartları ne kadar kötü giderse gitsin tezgahların boş kalmayacağını belirterek, özellikle yaz aylarında kültür balıklarına talebin çok olduğunu hatırlattı.


Tezgahlarda ise deniz balığı olan istavrit 15, mezgit 20, tirsi 15, kefal 15, barbun ve çinekop da 30-40 TL arasında satışa sunulurken, kültür balıkları olan levreğin tanesi ortalama 30, alabalık 25, somon 25, çupra ise 30-35 TL'den satılıyor.

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