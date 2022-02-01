Ordu'da tır sürücülerine denetim

Ordu'da, trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini arttırmak adına polis ekipleri tarafından tır sürücülerine yönelik yapılan denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, gün içerisindeki rutin uygulamalarının yanında tır sürücülerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, tırlardaki kış lastiği, takograf cihazı ve rutin kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor.

Uygulamaların sürekli olarak yapılması gerektiğini ifade eden, Almanya'dan Ermenistan'a yük taşıyan Abdulgaffur Aksüzek isimli tır sürücüsü, “Uygulamalar olmazsa hatalar yapılabilir, tır fazla sürülebilir. Ne yapılıyorsa bizim için, Avrupa'da nasıl uygulama yapılıyorsa aynısı Türkiye'de de uygulanmalı. Tüm sürücülerin kurallara uyması gerekiyor, geride herkesin ailesi ve çocukları var” dedi.

Abdullah Albay isimli tır sürücüsü de “Bu denetimler kesinlikle faydalı. Lastiklerim düzgün olmasa yola gidemiyoruz. Geçtiğimiz hafta Çorum ve Amasya'da kış lastiklerim olmasa kesinlikle yolda kalırdım, ben mağdur olurdum, vatandaşları da mağdur ederdim. Bu nedenle uygulamaların yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.