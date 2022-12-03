Ordu'da tır yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da tırın çarptığı yayalardan 1'i hayatını kaybetti, 1'i de ağır yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AG 996 plakalı tır ile yeşil ışık yandığında hareket eden sürücü Tahir D., yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Dursun (52) ile Hatice Dursun'u (57) fark edemeyerek çarptı. Kazada, Cemile Dursun tırın altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, Hatice Dursun ise ağır yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Cemile Dursun'un cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.