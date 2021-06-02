Ordu'da tırlar kaza yaptı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda 2 tır ile 1 kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keş Mahallesi civarında Ünye istikametinden Fatsa istikametine seyir halinde gitmekte olan Sultan Karamanlı idaresindeki 61 ADK 043 plakalı tır sağ şeride dönmek istedi. Dönmeye çalıştığı sırada yavaşlayan tırın arkasında bulunan Avni Çimen yönetimindeki 61 ABS 815 plakalı kamyon durdu. Kamyonun arkasında bulunan Oğuzhan Burgucu yöntemindeki 07 FVS 61 plakalı tırın 61 ABS 815 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası 07 FVS 61 plakalı tırda bulunan Suat Özkan yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadeniz Devlet Sahil yolu 2 saate açıldı

Kaza sonrasında yolun ortasında bulunan tırı kaldırma çalışmaları başlatılması sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin gelmesiyle kaza bölgesinde yapılan çalışmalar sonrası yol trafiğe kontrollü olarak yeniden açıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.