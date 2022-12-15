Ordu'da TOKİ çekilişi heyecanı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ordu'da yapılacak olan, toplamda 38 bin 348 kişinin başvuru yaptığı, 2 bin 50 konut için, hak sahibi belirleme kurası heyecanı yaşandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 250 bin konut arasından Ordu ve ilçelerinde yapılacak olan toplam 2 bin 50 konuttan bin 611 konut için için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Projeye başvuran toplam 38 bin 383 vatandaş başvururken, vatandaşlar heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Ordu Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen çekilişin ilk açılışını ise Ordu protokolü gerçekleştirdi. İlk olarak şehir aileleri, gaziler ve engelli vatandaşların kuralarının gerçekleştirildiği kuraların ilk gününde Altınordu ilçesinde bin 111, Ünye ilçesinde 300 ve Fatsa ilçesinde yapılacak olan 200 konut için kuralar çekildi. Kura çekimlerinin ikinci gününde ise Gölköy, Akkuş, Mesudiye, Çaybaşı, Çamaş ve Gürgentepe ilçeleri için kura çekilecek.

İlk kuraların çekilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu Vali Yardımcısı Vekili ve Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, “TOKİ yıllardır ülkemiz genelinde dar gelirli vatandaşlarımıza dönük birçok konut projesi gerçekleştirdi. Bugün de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleşen 2 bin 50 hak sahibini belirleyeceğimiz kura töreni heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İlk kuraları çektik, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah tez zamanda sıcak yuvalarına kavuşup kira derdinden kurtulurlar” dedi.

Kura ile ev sahibi olan şehit ailesi Hasbi ve Zekiye Köklü, “Çok mutlu olduk. Oğlumuz şehit oldu, vatan sağ olsun. Allah diğer bekleyenlere de nasip etsin. Hamdolsun bize de çıktı, Allah'ım olmayanlara da nasip etsin” diyerek teşekkür ettiler.

Kura çekiminde adının okunması ile çok heyecanlandığını belirten 27 yaşındaki engelli birey Ercan Kaya, “Çok iyi oldu, evim yoktu çok mutlu oldum. Yetkililere teşekkür ederim Allah razı olsun” diye konuştu.