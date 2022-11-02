Ordu'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu imal edilen veya uyuşturucu satıcısı konumunda olan kişi veya kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde yapılan 9 operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde, ev veya eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1.5 kilogram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.