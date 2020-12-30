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Ordu'da torbacı operasyonu: 12 gözaltı

Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve ‘torbacı’ olarak bilinen kişilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi yakalandı.

Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve ‘torbacı' olarak bilinen kişilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi yakalandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarını yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 5 bin 312 adet ecstasy hap, 3 kilo 500 gram bonzai maddesi, 3.5 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira para ele geçirildi.


Yakalanan 12 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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