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Ordu'da trafik denetimleri arttı

Ordu’da trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık ihlallerine karşı denetimler arttırıldı.

Ordu'da trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık ihlallerine karşı denetimler arttırıldı.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince gün içinde ışıklı kavşaklarda seyir halindeyken cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı. Yapılan bu denetimlerde 111 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 63 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan olmak üzere toplamda 174 araç sürücüsüne 40 bin 890 TL para cezası uygulandı.

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