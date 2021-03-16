Ordu'da trafik denetimleri sıklaştırıldı.

8-14 Mart 2021 tarihleri arasında İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 126 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 495 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 59 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 10 bin 347 araç kontrol edilirken bin 458 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca 76 araç trafikten men edilirken 27 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.