Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi, Ordu-Mesudiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Koç (58) idaresindeki 52 GS 635 plakalı otomobil ile H.K. (54) yönetimindeki 43 BD 193 plakalı çekici çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.