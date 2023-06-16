Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güzelkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çakır'ın kullandığı 52 DT 650 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanala düştü, ardından da istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün ağır yaralanan eşi Münire Çakır ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.