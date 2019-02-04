Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı patpat ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Eskikızılcakese Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İbrahim Çiçek yönetimindeki patpat ile Hamza Y. yönetimindeki 35 V 7252 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada patpat sürücüsü ve araçta bulunan Merve ve Aysel Hafsa Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan patpat sürücüsü İbrahim Çiçek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika trafik tek şeritten sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.