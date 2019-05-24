Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karedere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Kılıç idaresindeki 52 EA 544 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 ZA 490 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Furkan Kılıç hayatını kaybederken, her iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.