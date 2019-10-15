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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çabuk idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü araçtan fırladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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