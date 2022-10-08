Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 34 BHR 200 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Öner Nefes'e çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.