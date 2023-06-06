İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde otomobilin 50 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin 50 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Taşpınar'ın (22) kullandığı 52 ABU 905 plakalı otomobil, 50 metre yüksekten yuvarlanarak bir alt yola devrildi. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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