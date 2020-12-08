İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, aracın savrulduğu iş yerinde ise hasar oluştu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, aracın savrulduğu iş yerinde ise hasar oluştu.


Olay, ilçeye bağlı Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 52 BN 359 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 DG 887 plakalı otomobil çarptı. Vurmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir iş yerinin camlarına da hasar verdi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.