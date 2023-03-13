Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B.'nin kullandığı 28 AAZ 532 plakalı otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücüyü Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Otomobil çekici vasıtası ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.