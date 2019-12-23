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Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

Ordu’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Ordu-Samsun istikameti Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhur A. idaresindeki 34 TE 7748 plakalı minibüs ile Reyhan D.'nin kullandığı 52 RD 533 plakalık otomobil çarpıştı. Kazada otomobil kontrolden çıkarak takla atarken, sürücü Reyhan D. ve her iki araçta yolcu olarak bulunan biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Kazayı duyarak gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülürken, kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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