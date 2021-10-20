İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem O. İdaresindeki 33 SD 187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 3 metrelik yoldan aşağı devrildi. Kazanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü ve araçta yolu olarak bulunan Emine O. yaralandı.


Yaralılar Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.