Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Ünye'den Fatsa istikametine giden Sinan G. idaresindeki 52 AAF 780 plakalı araç, Güzelyalı mevkiinde yol kenarında park halindeki 52 K 6485 Plakalı kamyona çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.