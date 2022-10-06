Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. yönetimindeki 52 ADE 893 plakalı otomobil ana yola çıkmak isteyen Fatma Y. (30) yönetimindeki 34 DHS 681 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Fatma Y. yönetimindeki otomobil karşı şeride geçip kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay anı bir güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.