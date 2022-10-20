Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Y. idaresindeki 06 DDY 467 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 AS 978 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak Melike A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.