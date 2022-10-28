Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.'nın kullandığı 52 LM 122 hafif ticari araç ile Samsun'dan Ordu istikametinde seyir halinde bulunan Emre K. yönetimindeki 52 ABT 062 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle araç sürücüleri yararlandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir bir müddet kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.