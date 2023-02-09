Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tufan P. idaresindeki 52 ABK 737 plakalı otomobil ile Kubilay Ç.'nin kullandığı 52 ABG 929 plakalı otomobil çapıştı. Kazanın etkisiyle sürücü Tufan P. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Nurten Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.