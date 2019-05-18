Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Günaydın'ın kullandığı 52 KC 760 plakalı otomobil ile Necati İşnel yönetimindeki 52 EN 944 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Serkan Günaydın, Abdullah Yusuf Günaydın ve Ersin Etgü Günaydın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.