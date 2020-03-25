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Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kumru-Fatsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 52 EM 223 plakalı otomobil ile farklı bir otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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