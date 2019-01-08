Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dolunay Mahallesi Özdemir Kavşağı ilerisi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Kutsal Akyazı yönetimindeki 52 AAJ 988 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde bulunan Adem Yavuz Başoda'nın kullandığı 34 PL 0938 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Hakan Yadak, Kutsal Akyazı, Ayşe Başoda ve Burak Başoda yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 20 dakika trafiğe kapanırken, ardından yaklaşık 30 dakika da tek şeritten trafik akışı sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.