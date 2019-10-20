Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç. idaresindeki 52 ABD 389 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.