Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel D.'nin kullandığı 38 AET 288 plakalı otomobil ile Ziya A.'nun yönetiminde olan 32 HE 791 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücülerden Ziya A. ve araçta bulunan Mert K. (ağır), Ogün D., Ensar G. isimli yolcular da yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.