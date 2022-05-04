Ordu'da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzeri, Ordu-Samsun Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan Beyazıt idaresindeki 34 AS 4732 plakalı otomobil ile Oktay Yılmaz (28) idaresindeki 34 FDB 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile her iki araçta yolcu olarak bulunan toplam 3 kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.