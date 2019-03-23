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Ordu'da trafik kazası: 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Fatsa-Aybastı karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Koşar yönetimindeki 60 RF 619 plakalı tır ile karşı yönden gelen Adem Emence'nin kullandığı 55 AIF 52 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Nuray, Emine Nur, Sıla, Aysun, Özgür ve Hüdaver Emence yaralandı. Çevredeki vatandaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 30 dakika tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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