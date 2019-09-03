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Ordu'da trafikte alkol denetimi

Ordu’da trafikte alkollü araç kullanmanın önüne geçmek için yapılan denetimlerde 100 sürücüye yaklaşık 75 bin lira ceza kesildi.

Ordu'da trafikte alkollü araç kullanmanın önüne geçmek için yapılan denetimlerde 100 sürücüye yaklaşık 75 bin lira ceza kesildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerince polis sorumluluk bölgesinde 20 ekip ve 40 personelle alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bin 87 araç sürücüsü denetlenirken alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 30 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Toplamda kusuru ve eksikleri görülen 100 sürücüye 74 bin 243 TL para ceza uygulanırken 8 araç trafikten men edildi.

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