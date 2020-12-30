Ordu'da trafikte en çok ceza hız sınırını aşanlara kesiliyor

Ordu’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşanlara kesildi.
Ordu'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşanlara kesildi.
21-27 Aralık tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 20 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 16 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 513 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 21 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde 95 araç trafikte men edilirken 20 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.