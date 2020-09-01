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Ordu'da traktör devrildi: 1 ölü

Ordu’nun Kumru ilçesinde traktör ve birlikte kullanılan fındık patozunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde traktör ve birlikte kullanılan fındık patozunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Divanturk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Şalı (55) idaresindeki, traktör kontrolden çıkarak 70 metrelik fındık bahçesine yuvarlandı, traktörün dorse kısmında bulunan ve fındık ayıklamak için kullanılan patoz da devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Hayatını kaybeden şahsın marangoz olduğu ve fındık sezonunda patoz işi yaptığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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