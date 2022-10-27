Ordu'da traktör uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde traktörün uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslam A. idaresindeki 52 EV 869 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktör ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.