Ordu'da triatlon rüzgârı esecek

Ordu'da 30 Ağustos günü triatlon rüzgârı esecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yapılacak olan ‘30 Ağustos Triatlon Yarışları' için hazırlıklar tamamlandı.

Üç branşın bir arada yapıldığı triatlon sporunun Ordu ilinde ve ülke genelinde geniş kitlelere ulaşmasını ve sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarının artmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yarışa, ülke genelinden 150-200 arası sporcu katılacak.

Yüzme ile başlayacak, bisiklet ile devam edecek ve atletizm ile sona erecek organizasyon, 30 Ağustos Pazar günü saat 09.00 ile 14.00 arasında Altınordu ilçesi Akyazı Sahil mevkisinde düzenlenecek. Yarış sonucunda katılımcılara kupa ve madalya takdimi yapılacak.