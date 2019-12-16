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Ordu'da tünel girişinde feci kaza kamerada

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Karadeniz sahil yolu Nefise Akçelik Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. idaresinde 52 LF 399 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon, tünel girişindeki emniyet şeridinde duraksadı. Bu sırada Bulgaristan uyruklu Lozko Georgiev idaresindeki X 7893 BP plakalı tır önce kargo aracına, ardından da tünel girişine çarparak durdu. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan tır sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Georgiev'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü.


Kaza sonrası Karadeniz sahil yolu bir süre trafiğe kapanırken, sonrasında ise kontrollü olarak ulaşım sağlandı. Kargo firmasına ait araçtaki malzemeler farklı araçlara nakledilirken, kazaya karışan her iki araç da çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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