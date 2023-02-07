Ordu'da tünel içerisinde tır kazası: 1 yaralı

Ordu'da tünel içerisinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Perşembe ilçesinde bulunan Nefise Akçelik Tüneli içerisinde, Samsun'dan Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U. yönetimindeki 41 B 4076 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tinelin duvarlarına çarptı. Kazanın etkisiyle tırda büyük çaplı hasar meydana gelirken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.