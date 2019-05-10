Ordu'da turizm 12 ay olacak

Mehmet Hilmi Güler Ordu'nun denizi ve doğası ile müthiş bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, “Turizmi birkaç aya sığdırmak değil, 12 aya yaymak için kolları sıvadık” dedi.

Turizm denilince akla deniz geldiğini ancak son yıllarda bu olgunun değişmeye başladığını belirten Başkan Güler kış mevsimi, doğa ve ekoturizme olan ilginin giderek arttığına dikkat çekti. Karadeniz Bölgesi'nin bu üç özelliği bünyesinde barındırdığını belirten Mehmet Hilmi Güler, “Karadeniz'de turizm hareketliliği giderek artıyor. Bu hareketlilikten pay almamız için çalışmalarımızı en ince detaylarıyla sürdürüyoruz. Bölgede kış turizmi, doğa turizmi ve ekoturizmi alanında belki de en şanslı ve potansiyeli yüksek iliz. Ordu artık sadece 3 ay yaz mevsiminin yaşandığı yer olmayacak. Öncelikle kış turizmini hareketlendireceğiz. Bu arada karavan turizmi de giderek önem kazanıyor. Bu amaçla karavan turizmi için rotalarımızı belirledik. Boztepe bizim misafir odamız. Teleferik bundan sonra geç saatlere kadar çalışacak. Bu arada her ilçeye sosyal tesis kazandırmak için projelerimizi uygulamaya koyacağız. Gelen turistlerin günü birlik gelip gitmemesi, ekonomiye ve sosyal hayata katkıda bulunmaları için çabalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Kültür ve ekoturizmi canlandıracağız”

Turizmde “kültür” unsurunun bulunduğuna dikkat çeken Başkan Güler, Ordu'nun bu konuda bölgenin potansiyeli yüksek en iyi ili olduğunu vurguladı. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu; tarihiyle, kültürüyle, yaşanılabilir ortamıyla, aydın insanlarıyla, tiyatrosuyla ve güzellikleriyle kendi kendine yeten bir şehir. Burası güzel, latif, hoş bir şehir olsun istiyoruz. Bunun için ekoturizmini de canlandırmak istiyoruz. Yaklaşık 400 tane mahallenin uygun olan en güzel evlerini seçip sahipleriyle konuşarak bir ya da iki tanesini restore edip pansiyon olarak kullanmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.