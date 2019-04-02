Ordu'da turizm arayışları

Ordu Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü öncülüğünde, ‘Ordu İlinde En Çok Ziyaret Edilen Yerlerin Fizibilitesi' konulu bir toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Ordu'daki turizm alanlarının malî ve finansal analizlerinin yapılarak, turizm konusundaki faaliyetlerin bir sonuç verebilmesi için kentin turizm sektöründeki aktörleri ile kurumlar arası istişare ve işbirliği içinde faaliyetler planlanması hususu toplantıda ayrıntılı olarak müzakere edildi.

Vali Yardımcı Ekrem Yaman'ın açılış konuşmasının ardından, tüm kurumlar konu hakkındaki faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Turizmi canlandıracak projeler

Ordu'da turizmi canlanması için gerekli olan hamleler aşağıdaki maddeler halinde özetlendi:

- Ordu şehir hayatının zenginleştirilmesi turizmin gelişmesi için şarttır.

- Ordu efsaneleri öne çıkarılmalıdır.

- Kültürel yapılar arttırılmalıdır.

- Kültürel zenginleşmenin sağlanması şarttır.

- Ordu'nun tanıtımına yönelik lobi faaliyetleri devam ettirilmelidir.

- Ordu eski evlerinin restorasyonuna devam edilmelidir.

- Turizm konusunda karar vericilere bilgiler sunacak kadronun zenginleştirilmesi ilk acil ihtiyaçtır.

- Kadın STK'nın girişimcilik ve turizm konusunda sektör içinde daha fazla kullanılması lâzımdır.

- Kullanılmayan köy evlerinin kiraya verilmesi, köylerde belediye eliyle tanıtımın yapılması işe hız kazandıracaktır.

- İldeki gayrimenkul değerlerini arttıracak faaliyetlerin yapılması turizme ivme kazandıracaktır.

- Gençlerde turizm şuurunun oluşturulması gereklidir.

- Sosyal medyanın Ordu turizmi emrinde kullanılması çok faydalı olur.

- İnternetteki Ordu tanıtımına çok profesyonel bir bakış açısının kazandırılması şarttır.

- Kamulaştırma sonrasında kentsel dönüşüm hizmetlerinin iyi bir planlama ve hazırlıkla yapılmasında turizme kazandıracağı çok önemli faydalar vardır.

- İllerin Master Planları genellikle çok iyi hazırlanamamaktadır. Planların yeni düzenlemelerinde ıslaha yönelik gayretlere ağırlık verilmelidir.

- Ordu'daki sokak yaşantıları ve hikâyeler mutlaka filme çekilmelidir.

- Türkiye genelinde yapılan bir gözleme göre; il veya ilçe belediyesinin atak olduğu yerlerde turizm konusundaki çalışmalarda çok ciddi mesafeler alınmaktadır.

- Orijinal köy yerleşimlerinin müze köy hâline getirilmesi gereklidir.

- Araplarla bir turizm çalıştayı yapılmalı, turizm sahasında Arapların ileri gelenleri Ordu'ya davet edilip ağırlanmalıdır. Bu münasebetle Dışişleri Bakanlığı mutlaka devreye sokulmalıdır.

Toplantıda ayrıca, her alanda girişimci liderliğin önemi vurgulandı. Ordu İlinin kalkınması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması için önemli bir yere ve paya sahip “turizm” konusunda yapılacak ulusal ve uluslararası seviyedeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin Valilik ve bağlı kurumlar, kaymakamlıklar ve belediyeler eliyle yürütüldüğü dile getirildi. Bu faaliyetlerin, İlimizde tek merkezden sevk ve idaresi ile kontrol edilmesi için diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak Ordu Valiliği bünyesinde, alanlarında uzman kişilerden oluşturulacak bir komisyon tarafından yürütülmesi önerildi.

Kollar sıvandı

Ayrıca, Ordu İli Turizm Master Planı hedefleri doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin planlanması, ilgili kurumların ve yerel aktörlerin işbirliği içinde hareket etmesinin önemine değinildi. Ordu'da turizm alanlarının fizibilitesine yönelik geniş muhtevalı bir çalışmanın daha önce yapılmamış olmasından dolayı, bir yıl süreli ayrıntılı ve kapsamlı bir fizibilite çalışmasına bir an önce başlanmasının uygun olacağı teklifleri görüşüldü.

Vali Yardımcısı Ekrem Yaman'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkalığından Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü yetkilileri, Altınordu Belediye Başkanlığından Şube Müdür V. Selma Arslan ve Mimar Aysun Bilgin, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Uğur Toparlak ve Şube Müdürü Habibe Soytürk, Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ebru Öz ve Şehir Plancısı Muharrem Erinç Barış ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür V. Münevver Şener Altınok, Hatice Pak ile Sedat Çetinkaya katıldı.