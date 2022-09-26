Ordu'da üniversite öğrencilerine büyük kolaylık

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin toplu ulaşımda güçlük çekmemesi için üniversite içerisinde kurduğu stantla Ordum Kart dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yeni eğitim-öğretim yılı için başlattığı çalışmalar kapsamında Ordu'ya yeni gelen öğrencilere kolaylık sağlayacak bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Düz Mahalle Hükümet Caddesi'nde bulunan ek binasının yanı sıra Ordu Üniversitesi Merkez yerleşkesine Ordum Kart almak isteyen öğrenciler için stant kurdu. Öğrencilere büyük kolaylık sağlayan bu stantta, hem yeni kart başvurusu hem de mevcut kartların vize işlemleri yapılabiliyor.

Ordu Üniversitesi içerisinde kurulan stantta işlemlerini yapan öğrenciler uygulama ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Çoğunluğu il dışından gelen öğrenciler uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Öğrenciler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bizleri düşünerek yaptığı bu uygulama çok güzel ve çok beğendik. Şehir merkezine gitmeden, çok sıra beklemeden kart işlemlerimizi kısa sürede burada yapabiliyoruz. Bizlere bu hizmeti sunun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ODÜ Merkez Kampüsü Morfoloji binasında kurulan stantta öğrenciler, 08.00-17.00 saatleri arasında başvurularını kolaylıkla yapabiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerden 1 adet vesikalık fotoğraf ve bir defaya mahsus 23 TL kart ücreti alınıyor.