Ordu'da, üniversiteler arası voleybol müsabakaları başladı

Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde, ‘Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakaları' başladı.

Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda düzenlenen voleybol müsabakasının açılışı gerçekleştirildi. 12-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek müsabakalarda, Ordu Üniversitesi ile birlikte Abant İzzet Baysal, Gaziosmanpaşa, Samsun Ondokuz Mayıs, Kastamonu, Amasya, Düzce, Sinop, Hitit ve Giresun Üniversitelerinin kadın ve erkek voleybol takımları karşılaşacak.

Müsabakaların açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, “Ordu ailesi bütün kurum ve kuruluşları ile en iyisini yapmak üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler yelken ve kano spor kulübümüzle, kayak tesisimizle ve tenis kortlarımızla spor faaliyetlerini desteklemekteyiz. Ordu'nun daha başarılı olması ve güzel günler yaşaması için elimizden geleni yapmaktayız. Bu düşüncelerle bu turnuvanın kazasız ve sakatlanma olmadan tamamlanmasını diliyorum” dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise törende yaptığı konuşmada, “Gerçekleştirilecek bu turnuva aynı zamanda bu yöredeki siz sevgili gençlerimizin bir araya gelmeleri, tanışmaları ve sporun centilmenliğini ortaya koymaları noktasında güzel bir fırsat olacaktır. Böylece bu bölgede Giresun'dan Bolu'ya kadar 8 üniversitemizin siz değerli gençleri sporun ne kadar güzel bir etkinlik olduğunu, üniversitelerde aynı zamanda bilimsel faaliyetlerle beraber sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de anlamlı bir yer tuttuğunu göstermiş olacaksınız. Bu turnuvaya katılımlarından dolayı her bir üniversitemizin rektörlerini tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi'ne Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ve etkinlikte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bu turnuvanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılış törenine fakülte dekanları, akademik personeller ve davetliler de katıldı.