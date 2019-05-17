Ordu'da üretilen kültür balıkları Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür balıkları Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Perşembe ilçesinin 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor. Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (havuz) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL'ye kadar yükselebiliyor. Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.

“Rusya ve Japonya'ya somon balığı”

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 25 yıldır kafes balıkçılığı yapan Ali Sezer, levrek balığının İngiltere, Amerika, Hollanda ve Yunanistan ülkelerinde de üretildiğini hatırlattı. Ordu'da ürettikleri levreğin, diğer ülkelere göre daha ucuz sattıklarını ifade eden Sezer, “Somon balığı Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Somon balığı Norveç'te de üretiliyor ve duyduğuma göre bir milyon tonun üzerinde üretimi var. Asya ülkeleri bu balığı oldukça fazla talep ediyor, biz de Karadeniz'de bu balığı yetiştirmeye çalışıyoruz. Kalitesi güzel olduğundan balığımızı da beğendiler, 2 yıldır buralara balık ihracatı yapıyoruz” dedi.

“Kullanılan yemler kimyasal madde içermiyor”

Kültür balıklarının yediği yemlerin herhangi bir kimyasal madde içermediğini ifade eden Sezer, “Biz, denizde büyüttüğümüz balıklara verdiğimiz yem, balık unundan yapılıyor. Yaklaşık yüzde 50'si balık unu ve yağından yapılıyor, geri kalanı ise buğday, soya unu şeklinde yem hazırlanıp balığa veriliyor. Hiçbir kimyasal katkısı da yok” şeklinde konuştu.

“Maliyetin altında satış yaptık”

Bu yıl, üretimin tüketimden daha fazla yapıldığı için zorluklar çektiklerini ve rekabete girdiklerini anlatan kafes balıkçısı Ali Sezer, “Hatta Avrupa ile rekabet yapmak zorunda kaldık ve fiyatları düşürdük. Maliyetimiz 22 lira civarında iken, 16-17 liraya levrek balığı sattık. Genelde ürettiğimiz balığın hepsi tüketiliyor, maliyetinin altına vermesek yine tüketilecek. Yaşadığımız bu sıkıntı bizlerden yani üreticilerden kaynaklandı. Kendi kendimize yaptık, bir araya gelip bu konuya bir çare bulamadık” ifadelerini kullandı.