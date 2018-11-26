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Ordu'da uyuşturucu alışverişine suçüstü

Ordu’nun Ünye ilçesinde aralarında uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde aralarında uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi yakalandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ünye-Yaycı Mahallesi'nde 3 şüpheli arasında uyuşturucu alışverişi yapıldığı bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine Ünye Otogarında Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan operasyonda 1 şüphelinin bindiği otobüs durduruldu. Şahsın çantasında yapılan aramada 3 kilo 265 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen diğer 2 şüpheli ile birlikte toplam 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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